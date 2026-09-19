В Баку вспыхнул сильный пожар в жилом доме в Низаминском районе - ВИДЕО
В столице Азербайджана зафиксировано чрезвычайное происшествие: в Низаминском районе на улице Джамшида Нахчыванского загорелось жилое здание.
К месту возгорания оперативно стянуты расчеты Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время спасатели ведут борьбу с огнем, принимая все необходимые меры для его локализации и предотвращения распространения пламени.
На участке также работают службы экстренного реагирования. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.
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