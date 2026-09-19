В Баку вспыхнул сильный пожар в жилом доме в Низаминском районе - ВИДЕО

В столице Азербайджана зафиксировано чрезвычайное происшествие: в Низаминском районе на улице Джамшида Нахчыванского загорелось жилое здание.



К месту возгорания оперативно стянуты расчеты Государственной службы пожарной охраны МЧС.



В настоящее время спасатели ведут борьбу с огнем, принимая все необходимые меры для его локализации и предотвращения распространения пламени.



На участке также работают службы экстренного реагирования. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.