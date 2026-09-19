Иран передал США условия для прекращения войны и ждет ответа Трампа

Тегеран передал Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидает ответа президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

По его словам, консультации с посредниками из Катара и Пакистана продолжаются, а иранские предложения уже доведены до американской стороны.

Тегеран требует прекращения войны на всех фронтах, разблокировки замороженных иранских активов и прекращения морской блокады. Резаи заявил, что принятие этих условий отвечает интересам Вашингтона.

Он также сообщил, что Иран пересмотрел свою стратегию в отношении США после срыва предыдущих договоренностей и готов к дальнейшему противостоянию в случае продолжения боевых действий.

Резаи заявил, что действия США и Израиля могут подтолкнуть Тегеран к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом, по его словам, решение об этом пока не принято и будет зависеть от дальнейших шагов Вашингтона.

Иранский чиновник подчеркнул, что ядерная доктрина страны не изменилась и Тегеран по-прежнему придерживается религиозного запрета на создание ядерного оружия.