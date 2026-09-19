США поддержат трансформацию вооруженных сил Армении

США намерены продолжить поддержку оборонных реформ в Армении и задействовать консультативные программы, обмен опытом и другие инструменты содействия для трансформации вооруженных сил страны.

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждались 17 сентября в Ереване в ходе армяно-американских консультаций в сфере обороны.

Заместитель помощника главы военного ведомства США Эндрю Лумис подтвердил готовность Вашингтона продолжать действующие программы и рассматривать возможности углубления взаимодействия по новым направлениям.

Стороны обсудили текущее состояние оборонного сотрудничества и дальнейшие шаги в рамках программ содействия.

В числе приоритетных направлений названы подготовка профессионального сержантского состава, инструкторов и младших командиров, военное образование, миротворчество, а также проведение совместных учений и тренировок.

США также намерены использовать программы обмена опытом и консультативные механизмы для внедрения современных подходов в процесс реформирования структуры вооруженных сил Армении.