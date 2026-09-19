 США помогли вывезти через Ормузский пролив 1 млрд баррелей нефти | 1news.az | Новости
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США помогли вывезти через Ормузский пролив 1 млрд баррелей нефти

First News Media18:56 - Сегодня
США помогли вывезти через Ормузский пролив 1 млрд баррелей нефти

Военные США за последние несколько месяцев помогли танкерам вывезти через Ормузский пролив около 1 млрд баррелей нефти. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.

«За последние несколько месяцев 1 млрд баррелей нефти был перевезен через Ормузский пролив. Мы достигли этого за счет поддержки свыше 2 тыс. коммерческих судов при проходе через пролив», — сказал он в видеообращении, опубликованном Центральным командованием в X.

Купер добавил, что США «работают с партнерами в регионе над укреплением их ПВО и формируют новую коалиционную группу ударных беспилотников».

В середине августа Центральное командование объявило о создании первой в своей истории многонациональной группировки ударных беспилотников Task Force Falcon Strike. Предполагается, что новое подразделение будет применять ударные беспилотные системы одностороннего действия, действующие в воздухе, на воде и под водой. В его состав войдут американские военнослужащие, а также представители стран — партнеров США на Ближнем Востоке.
Источник: ТАСС

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