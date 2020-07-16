Активные боевые действия в Товузе: Погиб азербайджанский военнослужащий

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16 июля начиная с 05.45 ведутся активные боевые действия на товузском направлении азербайджано-армянской границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в ходе продолжающихся боев около 20 военнослужащих противника, 1 бронемашина, 1 средство радиоэлектронной борьбы, боевые посты и опорные пункты были уничтожены точным огнем наших подразделений.

«В ходе боев погиб военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии Назим Афган оглу Исмаилов.

Наши подразделения принимают ответные меры для пресечения боевой активности противника», - говорится в сообщении.

Эльшан Рустамов