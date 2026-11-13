TƏBİB внедрит систему онлайн-очереди во всех медучреждениях Баку и Сумгайыта

В медицинских учреждениях Баку и Сумгайыта будет внедрена система онлайн-очереди.

Об этом в ответ на соответствующий запрос Oxu.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как отметили в структуре, на данный момент система онлайн-очереди уже внедрена в семи медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB: Yeni Klinika, Абшеронской центральной районной больнице, Низаминском медицинском центре, Хатаинском медцентре, Республиканском эндокринологическом центре, Центральной больнице нефтяников и Клиническом медицинском центре.

"Предусмотрено поэтапное расширение системы онлайн-очереди. Первоначально в нее интегрируют остальные медучреждения Баку и Сумгайыта, а на следующем - клиники и больницы в регионах страны. В настоящее время ведутся необходимые организационные и подготовительные работы в этом направлении", - говорится в сообщении.