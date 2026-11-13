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Премьер Исландии уклонилась от объятий Макрона

Редакция 1news13:18 - Сегодня
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Премьер Исландии уклонилась от объятий Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре неожиданно неловкого эпизода во время встречи европейских лидеров в Дублине.

Его попытка обнять премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир, судя по фотографиям, закончилась не совсем так, как он рассчитывал, передает Daily Mail.

На снимках видно, как Макрон с улыбкой наклоняется к исландскому премьеру, явно намереваясь заключить ее в объятия. Однако Фростадоуттир, похоже, не спешит отвечать на этот жест: она слегка отстраняется, сохраняя при этом руку на плече французского президента.

Особенно примечательным оказался взгляд главы правительства Исландии. В момент неловкого сближения она посмотрела в сторону фотографа, который успел запечатлеть происходящее. Ее выражение лица создает впечатление некоторой растерянности или дискомфорта.

Сам Макрон, напротив, выглядел совершенно непринужденно: он продолжал улыбаться и смотрел собеседнице прямо в глаза, наклоняясь к ней для приветствия.

Кадры были сделаны 12 ноября в Дублине, где проходила встреча Европейского политического сообщества. Фотографии быстро привлекли внимание благодаря контрасту между дружелюбным настроем французского президента и, по всей видимости, более сдержанной реакцией его исландской коллеги.

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