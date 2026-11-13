Трамп намерен «решить вопрос с Кубой» до окончания президентского срока

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении «завершить решение вопроса с Кубой» до окончания своего президентского срока.

По его словам, американская администрация «очень внимательно следит» за ситуацией в стране.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, дела обстоят очень плохо. По сути, это несостоявшееся место, страна, как бы вы это ни называли», — отметил американский лидер.

Трамп также добавил, что госсекретарь США Марко Рубио, родители которого родом с Кубы, «с удовольствием бы это сделал».

Отвечая на вопрос о том, одобрил бы он применение военной силы для освобождения Кубы от многолетнего коммунистического режима, президент заявил, что «безусловно, рассмотрит этот вариант».

Источник: The Hill