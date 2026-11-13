Украинские медиа широко осветили встречу президентов Азербайджана и Украины - ФОТО

Ведущие средства массовой информации Украины широко осветили встречу, состоявшуюся между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статьях, опубликованных в «Укринформ», «РБК-Украина», «Интерфакс-Украина», «Цензор», «Корреспондент», «Трибуна» и других информационных агентствах, на новостных порталах, подчеркнута значимость сотрудничества Азербайджана и Украины. Отмечалось, что на встрече были обсуждены возможности поддержки важных сфер инфраструктуры и логистики Украины. Были высоко оценены присутствие азербайджанского бизнеса в Украине, деятельность азербайджанских компаний, несмотря на атаки России.

В статьях также отмечалось, что на встрече были обсуждены трудности, с которыми столкнулась Украина в энергетической и транспортной системах в период войны. Подчеркнута благодарность В. Зеленского Азербайджану за оказанную поддержку.