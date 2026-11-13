В Москве взорвался автомобиль Toyota, пострадал водитель

На юге Москвы в районе Чертаново произошёл взрыв в автомобиле Toyota.

Пострадал, по сообщениям российских СМИ, один человек, водитель.

Издания SHOT и Baza утверждают, что автомобиль оформлен на журналиста Сергея Заворотного. Это кандидат исторических наук, в прошлом работал в аппарате Госдумы. Утверждается, что он работает или ранее работал пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который живёт в России и поддерживает российское вторжение в Украину.

Пока нет официальных подтверждений того, что пострадал именно Заворотный.

Сообщается, что автомобиль проехал около 200 метров, после чего произошёл взрыв. Власти пока его не комментировали. Пока нет официальных сообщений о причинах взрыва и личности пострадавшего.

Источник: Радио Свобода