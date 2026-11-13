В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО

В Калининском районе Санкт-Петербурга мужчина жестоко расправился с бывшей возлюбленной у входа в центр помощи женщинам 12 ноября.

Он напал на 27-летнюю девушку, когда та ждала открытия дверей социального учреждения. Злоумышленник нанес жертве восемь ударов ножом и перерезал ей горло.

После нападения он отбежал на полкилометра, позвонил по номеру «112» и сообщил о содеянном. Спустя несколько минут подозреваемого задержали.

Раскрыта личность предполагаемого преступника

По предварительным данным, задержанный — 28-летний уроженец Азербайджана. У него есть гражданство РФ, жил в Дагестане. У мужчины трое детей, младший — от убитой. По информации источника, подозреваемый регулярно избивал сожительницу. В сентябре она сбежала от него и скрывалась. Мужчина обратился с заявлением в полицию о ее пропаже, продолжая при этом самостоятельные поиски.

Ранее он был судим. В объединенной пресс-службе судов Северной столицы рассказали «Ленте.ру», что речь идет о Ягубе Сулейманове. Как установил Калининский районный суд города, он знал о планах знакомого Евгения Ефимова изготовить взрывчатку и подорвать Казанский собор в конце 2017 года, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Сотрудниками ФСБ России теракт был предотвращен.

В СК прокомментировали убийство

В Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу сообщили: по факту расправы следователи Калининского района возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ).

По предварительным данным, 12 ноября днем у входа в общежитие на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге фигурант нанес знакомой девушке множественные удары ножом и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на помощь, она скончалась.

Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия. Решается вопрос о заключении под стражу. Назначат судебные экспертизы. Следователи выполняют комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Источник: Lenta.ru