В Дублине принята декларация об основных принципах европейской безопасности

Около 40 европейских государств приняли декларацию об основных принципах будущей европейской безопасности.

Документ был согласован на 9-м саммите Европейского политического сообщества в Дублине, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Будучи приверженными миру и соблюдению международного права, а также в условиях войны России против Украины и растущих угроз стабильности в Европе, государства-участники, собравшиеся на 9-й саммит Европейского политического сообщества в Дублине, считают укрепление европейской безопасности и защиту своих интересов безопасности своей общей целью», — говорится в документе.

Подписавшие декларацию страны подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подчеркнули необходимость предоставления Киеву надежных гарантий безопасности.

В документе также отмечается, что путь к миру в Украине должен определяться совместно с Киевом, а решения, затрагивающие европейскую безопасность, должны приниматься при участии европейских государств.

«Мы готовимся вместе противостоять угрозам, нависшим над нашим континентом, таким как наркотрафик, вмешательства и манипуляции информацией. Работать вместе, планировать вместе, держаться вместе: именно так мы строим мощную и суверенную Европу», — отметил Макрон.