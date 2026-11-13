Совет по медиа и вещанию предупредил СМИ о недопустимости манипулятивной подачи новостей

Представление на ряде медиаресурсов новостей о создании рабочих групп по управлению трансграничными реками между Азербайджаном и Арменией с использованием фотографий, не имеющих отношения к предмету материала, является примером манипулятивной визуальной подачи.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию.

В заявлении также отмечается: «Подобная подача может сформировать у аудитории ложное представление о содержании новости, географическом месте события и сути сотрудничества, осуществляемого между сторонами.

Повторное распространение этих же кадров на других медиаресурсах и в социальных сетях создает почву для распространения ошибочных представлений на более широкую аудиторию и возникновения беспочвенных дискуссий вокруг темы.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает субъекты медиа перед публикацией проверять источник и место съемки материалов, используемых при визуальном оформлении новостей, обеспечивать соответствие визуальных материалов содержанию новости и не допускать подачи, способной ввести аудиторию в заблуждение».