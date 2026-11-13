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Общество

Кто из педагогов освобожден от сертификации в Азербайджане?

Джамиля Суджадинова12:09 - Сегодня
Кто из педагогов освобожден от сертификации в Азербайджане?

5–6 декабря в Азербайджане состоится тестовый этап сертификации воспитателей-педагогов и методистов, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, об этом заявили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

В рамках экзамена участникам предстоит ответить на 60 вопросов, охватывающих содержание и методику дошкольного образования, а также детскую и возрастную психологию. Оценка профессиональной компетентности педагогов будет проводиться по четырем направлениям: содержание и методика, безопасность, педагогическая этика и сотрудничество, саморазвитие.

Тестирование пройдет в электронном формате на компьютерах. На выполнение заданий отводится 120 минут. За каждый правильный ответ начисляется один балл, неправильные ответы и пропущенные вопросы оцениваются в ноль баллов и не уменьшают количество набранных баллов за верные ответы.

Сертификация направлена на определение уровня профессиональной подготовки и пригодности педагогов с высшим и средним специальным образованием, работающих в системе дошкольного образования. Кроме того, процедура призвана способствовать профессиональному развитию работников и выявлению направлений, по которым им необходимо дополнительное обучение.

В агентстве также напомнили, что законодательством предусмотрены категории работников, освобожденных от прохождения сертификации. В их число входят беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также те, кто после завершения такого отпуска проработал на соответствующей должности менее одного года. Освобождение распространяется и на мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка, работников, впервые принятых на работу и занимающих соответствующую должность менее трех лет, а также лиц, успешно прошедших сертификацию не менее трех раз.

Для педагогов в возрасте 60 лет и старше участие в процедуре остается добровольным.

Ожидается, что сертификацию пройдут около 9 тысяч работников государственных дошкольных образовательных учреждений. Экзамены будут организованы в 21 центре, расположенном в 14 городах страны.

Информация о дате, времени и месте проведения тестирования уже направлена участникам через их личные кабинеты. Результаты экзамена будут рассчитываться автоматически с помощью специального программного обеспечения и сообщаться каждому участнику непосредственно после завершения тестирования.

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