Жапаров уволил посла Кыргызстана в Украине на фоне скандала

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров своим указом освободил Идриса Кадыркулова от должности посла республики в Украине.

«Идрис Кадыркулов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы кыргызского лидера в Telegram-канале.

Кадыркулов занимал этот пост с января 2022 года.

Ранее один из жителей пожаловался Жапарову, что брат Кадыркулова Искендер купил колхозное здание за одну цену, а перепродал местным властям во много раз дороже, заодно оформив на себя огромный участок земли — все это произошло, когда дипломат работал в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ). Президент Кыргызстана обещал взять ситуацию под свой контроль. Позже Идрис Кадыркулов заявил, что его семья никогда не приватизировала имущество колхоза.