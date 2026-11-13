При участии Фонда возрождения Карабаха в павильоне Турции на COP31 обсудили современные практики градостроительства - ФОТО

12 ноября 2026 года в павильоне Турции в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялась панельная дискуссия на тему «Устойчивые города, климатическая устойчивость и современные практики градостроительства».

В дискуссии, модератором которой выступила учредитель и партнер компании SP Architects Айтен Пашайигит, приняли участие заместитель председателя Управления жилищного строительства Турции (TOKİ) Мурат Айдын, главный советник Программы ООН по населенным пунктам Мехмет Акдоган и руководитель отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Парвин Багирова.

Выступая на панельной дискуссии, руководитель отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Парвин Багирова подробно рассказала о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, устойчивом расселении, современных подходах к градостроительству, а также о деятельности Фонда в этих направлениях.

Руководитель отдела отметила, что Фонд, учрежденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 января 2021 года, призван поддерживать государственную политику в области восстановления и реконструкции, а также привлекать к этому процессу гражданское общество, частный сектор и международных партнеров.

Говоря о влиянии изменения климата на устойчивость городов, современных подходах к градостроительству, а также значении опыта Турции и Азербайджана в деле восстановления, Парвин Багирова подчеркнула, что изменение климата уже стало реальностью, сопровождающейся засухами, наводнениями, аномальными волнами жары и связанными с ними расходами на восстановление. По ее словам, устойчивость городов к климатическим и природным рискам должна обеспечиваться уже на начальном этапе планирования.

Касаясь землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля 2023 года, Парвин Багирова подчеркнула, что эта трагедия стала большой болью и для азербайджанского народа. Она отметила, что азербайджанские спасатели с первых часов работали плечом к плечу со своими турецкими братьями. По ее словам, опыт Турции в деле восстановления, в особенности Кахраманмараша, а также деятельность TOKİ и Управления градостроительной трансформации имеют важное значение с точки зрения градостроительства.

Рассказывая о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, Парвин Багирова отметила, что за тридцать лет оккупации такие города, как Агдам, Физули и Джебраил, а также инфраструктура были разрушены. Вместе с тем это создало возможность для их восстановления на основе современных градостроительных подходов и принципов устойчивого развития.

Было отмечено, что Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами «зеленой энергетики», а восстановительные работы осуществляются на основе концепций «умный город» и «умное село». В первом умном селе — Агалы — уже проживают жители. Объявление 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры», а также проведение WUF13 в Баку в мае также свидетельствуют о значимости, придаваемой этой сфере.

Парвин Багирова сообщила, что в настоящее время более 40 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернулись в 47 населенных пунктов, а в целом в регионе проживают, работают и получают образование около 96 тысяч человек. С 2020 года на восстановительные работы из государственного бюджета было направлено более 25 миллиардов манатов.

В ходе выступления также была подчеркнута важность обеспечения минной безопасности для устойчивого развития. Отмечено, что с 2020 года по сегодняшний день от мин очищено более 300 тысяч гектаров территории, а в результате взрывов мин погибли или получили ранения более 400 человек. Парвин Багирова подчеркнула, что мины приводят к многолетнему выведению земель, растительного покрова и водных источников из хозяйственного пользования, отметив, что разминирование является неотъемлемой частью климатической повестки Азербайджана.

В этом контексте 11 ноября в павильоне Азербайджана состоялся показ документального фильма «Deadly Legacy» («Смертоносное наследие»), снятого по заказу Фонда возрождения Карабаха. Фильм, режиссером которого выступила Alison Jayne Wilson, был снят в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Колумбии и Лаосе и отражает общие вызовы, которые представляет для разных стран проблема мин.

Рассказывая об инициативах Фонда в сфере минной безопасности, Парвин Багирова сообщила о проведении грантовых конкурсов для НПО, передаче ANAMA собак, обученных поиску мин, а также финансировании международных проектов, таких как «Deadly Legacy». Она также отметила, что новый грантовый конкурс направлен на поддержку устойчивого расселения и развития общественной жизни на освобожденных территориях.

В ходе выступления была подчеркнута и значимость экономического развития и занятости для обеспечения устойчивого расселения в Карабахе и Восточном Зангезуре. Парвин Багирова сообщила, что Фонд приступил к деятельности по поддержке предпринимательства, продвижению финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса, а также представлению региона международным инвесторам.

На панельной дискуссии также был поднят вопрос взаимного обмена опытом Турции в деле восстановления после землетрясения и градостроительной практикой Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях. Парвин Багирова заявила, что Фонд открыт к сотрудничеству в рамках экспертных встреч, совместных исследований и проектов для студентов, обучающихся по соответствующим направлениям.

В завершение выступления Парвин Багирова подчеркнула, что, несмотря на то что Кахраманмараш и Агдам пережили разные трагедии, оба опыта демонстрируют одну общую истину: устойчивый город — это не только прочная инфраструктура и здания, но и пространство, в которое люди могут вернуться, жить и работать, с уверенностью смотря в будущее.

В завершение мероприятия Парвин Багирова подарила участникам панельной дискуссии книгу «Возрождение Карабаха: история ренессанса Азербайджана», написанную известным британским писателем Грэмом Уилсоном по заказу Фонда возрождения Карабаха. Она отметила, что эта книга имеет важное значение для донесения до международной аудитории правды о Карабахе, в том числе информации о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.