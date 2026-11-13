В Париже ожидают до 60 тыс. демонстрантов на протестах 14 ноября

Власти Франции ожидают от 30 до 60 тыс. человек на акциях протеста, которые пройдут в субботу в Париже.

Об этом сообщил телеканал LCI.

По его информации, в столице поданы заявки сразу на три протестных марша, которые должны начаться с площади Республики. Первая акция организована представителями движения «Желтые жилеты», которые выступают с различными лозунгами, в том числе против роста цен, а вторую проведут противники насилия против детей. Третья акция соберет тех, кто выступает против принятия парламентом закона о презумпции законного применения оружия сотрудниками полиции.

Организаторы этих манифестаций заявили разные маршруты следования, которые заканчиваются на площади Нации и на площади Бастилии. К настоящему моменту префектура полиции Парижа пока не одобрила ни один из маршрутов. Кроме того, аналитики МВД Франции опасаются возможных рисков с точки зрения безопасности, поскольку среди организаторов нет представителей профсоюзов. При этом в префектуре подчеркнули, что именно представители «Желтых жилетов» больше других были открыты к возможным предложениям префектуры о переносе манифестации на окраину города, как это уже было несколько раз на фоне опасений властей по поводу беспорядков и погромов.

«Акции будут носить ярко выраженный антиполицейский характер и поднимать темы, которые привлекут левых радикалов. Также, согласно разведданным, ожидается присутствие группировки из порядка 600 агрессивно настроенных к правоохранительным органам молодых людей», — заявил корреспондент телеканала Рафаэль Майошон.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, выступавший перед этим в эфире телеканала, заявил, что власти ожидают в общей сложности 50-60 различных манифестаций по всей стране. Он не уточнил, насколько масштабные полицейские силы будут привлечены в этот раз для охраны порядка на улицах городов, пообещав, что обсудит это с представителями силовых ведомств на совещании в течение дня.

Источник: ТАСС