Армения ужесточает правила вещания российских телеканалов

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Градус российско-армянских отношений продолжает неуклонно снижаться, на этот раз охватив телевещательное пространство.

Армянские СМИ на днях сообщили о рассмотрении в парламенте законопроекта «Об аудиовизуальных медиа». Данным проектом предусмотрено ограничение вещания иностранных, в том числе, российских телеканалов в мультиплексе, то есть в пакете, доступном на территории страны через обычную антенну.

Если документ, поддержанный в первом чтении, примут окончательно, российские каналы смогут попасть в обычную сетку вещания только на основе межгосударственного договора, пишет российское издание «КоммерсантЪ». Кроме того, иностранный контент армянских телеканалов должен будет дублироваться на армянском языке или снабжаться субтитрами. Закон собираются принять в июле, а де-факто новые правила заработают с начала 2021 года.

На сегодняшний день в Армении без кабеля доступно пять иностранных телеканалов: российские «Первый канал», «Россия», «Культура», а также американский CNN и «Мир», который считается телеканалом всего СНГ.

После того как 18 июня документ прошел первое чтение, в минувшую пятницу о нем высказалось российское посольство в Армении на своей странице в Facebook. Российская дипмиссия была вынуждена признать, что «новый закон прямо скажется на судьбе вещания в республике российских телеканалов».

«В новых условиях иностранные вещатели, а речь на сегодняшний день идет главным образом о российских телеканалах, смогут транслироваться в общественном мультиплексе лишь на основе межгосударственного договора. То есть предстоит договариваться о новых правилах игры, которые, видимо, будет предлагать армянская сторона. Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу», - отметило посольство.

Кроме того, российские дипломаты прокомментировали такое положение документа, как «языковая безопасность»: «Ею, насколько мы понимаем, обусловлено содержащееся в законопроекте требование об обязательном сопровождении иноязычного медиапродукта дубляжом или же субтитрами на армянском языке», - отметили в посольстве РФ, добавив, что русский язык, несмотря на отсутствие официального статуса, «продолжает до сегодняшнего дня играть большую роль в Армении, нежели просто иностранный язык».

На операторов кабельного телевидения, в свою очередь, закон не распространяется, и они могут продавать подписку на любые иностранные каналы. Правда, оценки покрытия Армении кабельной сетью разнятся. По словам российских дипломатов, «в Армении сегодня не каждый может себе это позволить».

Как видно, новый законопроект ужесточит правила вещания российского телевидения в Армении. И хотя разработчики документа в армянском парламенте заверяют, что на интересы зрителей российских телеканалов закон не повлияет, и какой-либо политической составляющей в нем нет, в это верится с трудом, особенно на фоне преследования в Армении российских экономических интересов.

Напомним, что с приходом к руководству страной Никола Пашиняна на армянских дочек крупных российских компаний началось оказываться неприкрытое давление - речь идет об уголовных делах в отношении Южно-Кавказской железной дороги, и проблемах, связанные с деятельностью «Газпром-Армения».

Российская сторона неоднократно как напрямую, так и косвенно заявляла о том, что такой подход не соответствует духу союзнических отношений. Армения эти предупреждения игнорировала, и ответные меры России не заставили себя ждать.

Так, еще в середине апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров очень интересно ответил на вопрос о том, почему РФ в условиях снижения цен на газ на мировом рынке не снижает цены для Армении, хотя для стран, не входящих в ЕАЭС, она это делает даже задним числом.

По словам Лаврова, в этом вопросе есть логика, «но надо быть логичными до конца». «Когда цена для Армении была в два-три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность», - сказал Лавров.

«Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать преимущества, но когда цена ушла туда, где она сейчас находится, есть какие-то контрактные обязательства, и я убежден, что в ходе рассмотрения обращений со стороны белорусских и армянских друзей наши союзнические отношения, конечно же, принимаются во внимание.

Но неправильно вспоминать об этом, только когда ситуация становится диаметрально противоположной той, что была 3-4 года назад, в периоды, когда механизм ценообразования формировался с полным учетом союзнических обязательств.

Но если говорить конкретно об Армении, у нас, конечно, этим занимается министерство энергетики, Газпром, но одна из проблем, хронических, которая не решается уже несколько лет, это внутренние тарифы в Армении, которые затрудняют применение максимально льготных подходов», - отметил Лавров.

«Кроме того, союзнические отношения должны проявляться во всех областях, в том числе, в экономике, и мы рассчитываем, что судебные процессы, которые начались за последнюю пару лет в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают между союзниками.

Я об этом очень откровенно говорю, потому что сложились несколько сложных ситуаций, в которые попали российские компании, и надеюсь, что эти вопросы будут решены. Совсем недавно состоялся разговор президента России Путина с премьер-министром Пашиняном, они видят пути развития нашего союзничества и стратегического партнерства, уверяю вас, что в этом русле и будут решаться все вопросы с обеих сторон», - сказал Лавров.

Проблемы в армяно-российской повестке значительно углубляются на фоне пандемии коронавируса, в частности, принятые Россией ограничения лишают армянских трудовых мигрантов и их семьи одного из основного источника дохода, трансфертов.

Вместе с тем, последние намерения армянской стороны, касающиеся намерения ограничить вещание российских телеканалов, показывают, что от своей упертой позиции отходить она не намерена, напротив, еще более «сгущает» ее. К чему все это приведет в конечном итоге, покажет время.

Ф.Багирова