Армения

Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана – глава Совбеза ИРИ

17:41 - Сегодня
Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана.

Об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани заявил в телефонном разговоре с армянским коллегой Арменом Григоряном.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Лариджани отметил, что двустороннее сотрудничество между Иреваном и Тегераном всегда давало положительные результаты, и он готов внести свой вклад в это дело.

В свою очередь Григорян констатировал, что между Арменией и ИРИ установлены институциональные связи. Он выразил уверенность, что реализация действующих договоренностей продолжится, а новые направления сотрудничества будут намечены в ближайшем будущем.

В завершение телефонного разговора Лариджани пригласил Григоряна в Иран.

Ранее Иран посетил замглавы МИД Армении Ваан Костанян. Он провел ряд встреч, на которых обсуждались вашингтонские договоренности между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Армению 18-21 августа.

Источник: Sputnik Армения

