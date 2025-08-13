Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении оппозиционного движения

Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян анонсировал создание движения "По-своему", которое станет основой для его «политической силы».

В своем послании из СИЗО Карапетян отметил, что движение, которое будет вскоре представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ, станет основой для формирования новой политической силы, передают армянские СМИ.

Бизнесмен напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это решение продемонстрирует, есть ли в Армении правосудие, готовы ли судьи достойно выполнять свою работу.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он днем ранее выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне критических заявлений представителей власти в адрес высшего духовенства.

Карапетян вину не признал. После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент оперативно принял соответствующие законы. В группе компаний "Ташир" прошли обыски и аресты.