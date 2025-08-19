 Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие

First News Media22:00 - Сегодня
Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие

Президент Трамп — настоящий лидер, истинный миротворец. Поэтому мы знали, что после его избрания будет прилагаться еще больше усилий ради мира, благополучия и развития не только в нашем регионе, но и во всем мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью газете Washington Examiner заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. Он отметил, что заинтересованность новой администрации в мире и развитии региона вполне естественна.

«Мы работали вместе в этом направлении. И признали необходимость продолжения дальнейших действий для достижения подписания и окончательной ратификации соглашения, отметив важность сохранения и укрепления мира между нашими странами», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что парафирование соглашения министрами иностранных дел укрепляет нынешний договор и говорит о том, что он не подлежит изменениям. Теперь остается лишь подписать его.

«После восстановления нашей независимости между Азербайджаном и Арменией никогда не было настоящего мира. Была совершена оккупация, и мы долго пытались решить эти вопросы. Имелись посредники, но ничего не менялось. Разумеется, не был начат и процесс построения доверия. Теперь же между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие», — сказал Хазар Ибрагим.

По его словам, для завершения процессов, связанных с мирным соглашением, был необходим лидер глобального масштаба, который смог бы сделать шаг, смог бы оказать помощь, и именно Дональд Трамп после избрания президентом шесть месяцев назад стал тем самым глобальным лидером, который стремится принести мир всему миру.

Дипломат добавил, что, если одна из двух стран имеет территориальные претензии к другой, это не приведет ни к каким результатам, и в этой связи подчеркнул, что в настоящее время единственным оставшимся препятствием является конституция Армении, где содержатся притязания на территорию Азербайджана.

«Таким образом, мы надеемся, что в очень короткие сроки в Армении изменят это положение и мы с удовлетворением сможем подписать окончательное мирное соглашение», — заключил посол Азербайджана в США.

Поделиться:
200

Актуально

Точка зрения

Давление без результата: Азербайджан усиливает позиции на фоне атак Москвы

Общество

В Бакинском суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу ...

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и ...

В мире

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Политика

Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие

Представитель Белого дома поделилась интервью посла Азербайджана в США

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

От конфликта к партнёрству: будущее региона

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из Азербайджана в Украину

МИД РФ о Зангезурском коридоре: Нужно считаться с присутствием российских пограничников

Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину - ФОТО

Трамп вспомнил про Азербайджан и Армению: «Прекрасные страны»

Последние новости

В Гяндже 15-летний подросток убит сверстником

Сегодня, 23:20

Азербайджанские спортсмены завоевали 23 медали на турнире по кикбоксингу в Турции

Сегодня, 23:00

Президенты Армении и Ирана обсудили открытие коммуникаций в регионе

Сегодня, 22:40

США будут обсуждать с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины

Сегодня, 22:20

Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие

Сегодня, 22:00

В Геранбое мужчина развел граждан на 100 000 манатов

Сегодня, 21:40

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны

Сегодня, 21:20

Очередная группа украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию

Сегодня, 21:01

В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Сегодня, 20:41

В Бакинском суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Варданяна - ФOTO

Сегодня, 20:20

Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:02

Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

Сегодня, 19:40

Представитель Белого дома поделилась интервью посла Азербайджана в США

Сегодня, 19:30

Продлен срок процесса e-перевода учащихся

Сегодня, 19:15

Завтра официальные лица НАТО проведут встречу по Украине - СМИ

Сегодня, 19:00

Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве

Сегодня, 18:50

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:35

Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт России и Украины

Сегодня, 18:20

В Баку пройдет Baku Water Week

Сегодня, 18:07

От конфликта к партнёрству: будущее региона

Сегодня, 17:50
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06