Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие

Президент Трамп — настоящий лидер, истинный миротворец. Поэтому мы знали, что после его избрания будет прилагаться еще больше усилий ради мира, благополучия и развития не только в нашем регионе, но и во всем мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью газете Washington Examiner заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. Он отметил, что заинтересованность новой администрации в мире и развитии региона вполне естественна.

«Мы работали вместе в этом направлении. И признали необходимость продолжения дальнейших действий для достижения подписания и окончательной ратификации соглашения, отметив важность сохранения и укрепления мира между нашими странами», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что парафирование соглашения министрами иностранных дел укрепляет нынешний договор и говорит о том, что он не подлежит изменениям. Теперь остается лишь подписать его.

«После восстановления нашей независимости между Азербайджаном и Арменией никогда не было настоящего мира. Была совершена оккупация, и мы долго пытались решить эти вопросы. Имелись посредники, но ничего не менялось. Разумеется, не был начат и процесс построения доверия. Теперь же между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие», — сказал Хазар Ибрагим.

По его словам, для завершения процессов, связанных с мирным соглашением, был необходим лидер глобального масштаба, который смог бы сделать шаг, смог бы оказать помощь, и именно Дональд Трамп после избрания президентом шесть месяцев назад стал тем самым глобальным лидером, который стремится принести мир всему миру.

Дипломат добавил, что, если одна из двух стран имеет территориальные претензии к другой, это не приведет ни к каким результатам, и в этой связи подчеркнул, что в настоящее время единственным оставшимся препятствием является конституция Армении, где содержатся притязания на территорию Азербайджана.

«Таким образом, мы надеемся, что в очень короткие сроки в Армении изменят это положение и мы с удовлетворением сможем подписать окончательное мирное соглашение», — заключил посол Азербайджана в США.