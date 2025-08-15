 Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

First News Media09:10 - Сегодня
Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

Антикоррупционный суд в Иреване продлил арест бизнесмену, главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну сроком на 2 месяца.

Адвокат Лиана Гаспарян заявила журналистам, что защита намерена обжаловать это решение.

Рассмотрение ходатайства длилось почти 10 часов.

Предприниматель был взят под стражу сроком на два месяца в июне, после того, как выступил в защиту Армянской церкви на фоне нападок властей. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Спустя некоторое время было возбуждено новое уголовное дело, связанное с деятельностью ГК «Ташир» – компанию заподозрили в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов.

Были арестованы четверо сотрудников компании.

Также кабмин объявил о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении».

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
223

Актуально

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Xроника

Президент: Зангезурский коридор — это новый проект по развитию связей, который ...

Общество

В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных ...

Общество

Мухтар Бабаев: Конференция COP29 подтвердила силу международного сотрудничества

Армения

Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении оппозиционного движения

Пашинян не примет участия в заседании ЕАЭС

Пезешкиан совершит трехдневный визит в Армению

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Армении задержали экс-главу Комитета госдоходов

Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится

Генпрокуратура Армении требует от Кочаряна и других бывших чиновников $1,7 млн

Зам главы МИД Армении: Иреван рассчитывает на сдвиг в отношениях с Анкарой

Последние новости

Протестующие разгромили офис правящей партии Сербии, хотели сжечь 300 человек

Сегодня, 09:30

Дана Уайт отреагировал на новость об исключении Конора Макгрегора из ростера UFC

Сегодня, 09:20

Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

Сегодня, 09:10

Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа

Сегодня, 09:07

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 09:00

ХАМАС с союзниками готовы рассмотреть предложения по Газе

Сегодня, 08:50

Президент Азербайджана в интервью Fox News рассказал о сбитом самолете AZAL

Сегодня, 00:04

Президент: Зангезурский коридор — это новый проект по развитию связей, который станет одним из важных звеньев международных транспортных маршрутов

14 / 08 / 2025, 23:40

Трамп: Я считаю, что Путин и Зеленский договорятся о разрешении конфликта в Украине

14 / 08 / 2025, 23:20

«Сабах» выбыл из Лиги конференций

14 / 08 / 2025, 23:00

Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

14 / 08 / 2025, 22:40

Трамп поддержал иск жены против сына Байдена

14 / 08 / 2025, 22:20

В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

14 / 08 / 2025, 22:00

Мухтар Бабаев: Конференция COP29 подтвердила силу международного сотрудничества

14 / 08 / 2025, 21:40

В турецкой провинции Балыкесир вновь зафиксировано землетрясение

14 / 08 / 2025, 21:20

Пожар, вспыхнувший на открытой местности в Газахском районе, потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

14 / 08 / 2025, 21:01

Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров - СМИ

14 / 08 / 2025, 20:45

Объявлен призовой фонд Международного шахматного фестиваля Ganja Open 2025

14 / 08 / 2025, 20:23

Митрополит Тбилиси Малхаз Сонгулашвили направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

14 / 08 / 2025, 20:00

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

14 / 08 / 2025, 19:31
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06