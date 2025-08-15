Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

Антикоррупционный суд в Иреване продлил арест бизнесмену, главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну сроком на 2 месяца.

Адвокат Лиана Гаспарян заявила журналистам, что защита намерена обжаловать это решение.

Рассмотрение ходатайства длилось почти 10 часов.

Предприниматель был взят под стражу сроком на два месяца в июне, после того, как выступил в защиту Армянской церкви на фоне нападок властей. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Спустя некоторое время было возбуждено новое уголовное дело, связанное с деятельностью ГК «Ташир» – компанию заподозрили в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов.

Были арестованы четверо сотрудников компании.

Также кабмин объявил о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении».

Источник: Sputnik Армения