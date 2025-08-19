Президенты Армении и Ирана обсудили открытие коммуникаций в регионе

Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился в своей резиденции с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, находящимся в Армении с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Стороны обсудили вопросы региональной повестки, в том числе открытие коммуникаций. Хачатурян выразил надежду, что визит иранского лидера станет стимулом для дальнейшего укрепления армяно-иранских отношений и будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе.

Отдельное внимание главы государств уделили геополитической ситуации в регионе и обсуждению вопросы открытия коммуникаций в регионе.

"Стороны подчеркнули, что установление стабильного и долгосрочного мира, а также формирование торговых маршрутов, основанных на принципах суверенитета, территориальной целостности и независимости, отвечает интересам всего региона", — говорится в сообщении.