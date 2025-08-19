Очередная группа украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию

Очередная группа из 30 украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию.

Как сообщает Report, дети были отправлены 19 августа из Киева при поддержке посольства Азербайджана.

Они являются выходцами из семей, пострадавших от войны, и детьми военнослужащих из Киева, Житомира, Винницы, Одессы, Мариуполя, Кременчуга и Харькова.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что с учетом этой группы число украинских детей, направленных на реабилитацию при поддержке Азербайджана за время войны, достигло 400.

В лагере, расположенном в Баку, для детей будут организованы уроки национальных танцев и индивидуальные консультации профессионального психолога. Кроме того, для них будут организованы экскурсии в другие регионы Азербайджана.