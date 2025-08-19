Франция назначила нового посла в Азербайджане.

Об этом сообщается в публикации посольства Франции в Азербайджане в социальной сети X.

Отмечается, что новым послом Франции в Азербайджане назначена Софи Лагут.

Сама дипломат также написала об этом на своей странице в соцсети X:

"Для меня большая честь служить Франции, нашим интересам и соотечественникам в Азербайджане в качестве посла. Я буду исполнять эту миссию, продолжая путь Анн Буайон.

Вместе с командой посольства Франции в Азербайджане я с нетерпением жду возможности и дальше развивать франко-азербайджанские отношения в этом регионе, имеющем стратегическое значение для нашей страны и Европейского Союза. До скорой встречи", — отметила дипломат.