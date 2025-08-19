Франция назначила нового посла в Азербайджане
Франция назначила нового посла в Азербайджане.
Об этом сообщается в публикации посольства Франции в Азербайджане в социальной сети X.
Отмечается, что новым послом Франции в Азербайджане назначена Софи Лагут.
Сама дипломат также написала об этом на своей странице в соцсети X:
"Для меня большая честь служить Франции, нашим интересам и соотечественникам в Азербайджане в качестве посла. Я буду исполнять эту миссию, продолжая путь Анн Буайон.
Вместе с командой посольства Франции в Азербайджане я с нетерпением жду возможности и дальше развивать франко-азербайджанские отношения в этом регионе, имеющем стратегическое значение для нашей страны и Европейского Союза. До скорой встречи", — отметила дипломат.
