Общество

На каких улицах Баку 20 августа наблюдаются транспортные заторы?

08:50 - Сегодня
На каких улицах Баку 20 августа наблюдаются транспортные заторы?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

