Генпрокуратура Армении требует от Кочаряна и других бывших чиновников $1,7 млн

Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-президента Роберта Кочаряна и других бывших чиновников 670 млн драмов ($1,7 млн), выплаченных правительством Армении пострадавшим и семьям погибших по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.

Как сообщают армянские СМИ, иск направлен в Антикоррупционный суд, дело будет рассматривать судья Ашхен Карслян. Указанную сумму прокуратура требует у Кочаряна, бывшего вице-спикера Армена Геворкяна, тогдашнего начальника Генштаба ВС Сейрана Оганяна и бывшего замглавы министра обороны Юрия Хачатурова - в равных долях.

Отметим, что в 2019 года парламента Армении принял закон об оказании содействия родственникам погибших и пострадавшим в ходе разгона акций протеста 1 марта 2008 г. В том же году Минюст выделил на это 720 млн драмов.

Напомним, армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяна в марте 2008 года проводила круглосуточные митинги и шествия в знак протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 19 февраля. 1-2 марта акции вылились в масштабные столкновения с правоохранительными органами. В результате погибли 10 человек, около 200 были ранены. После "бархатной революции" 2018 года второму президенту Роберту Кочаряну были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 2008 года. В апреле 2021 года он был оправдан, поскольку статью, по которой ему предъявили обвинение, КС посчитал противоречащей Конституции.