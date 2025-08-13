Пашинян не примет участия в заседании ЕАЭС

Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в Кыргызстане.

По сообщению армянских СМИ на заседании Армению представит вице-премьер Армении Мгер Григорян. Сведения об этом подтвердили в аппарате Григоряна.

Заседание пройдет 14-15 августа в киргизском городе Чолпон-Ата.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Евразийской экономической комиссии (исполнительного органа ЕАЭС), на заседании будет рассмотрена программа развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС, будут заслушаны доклады о ходе формирования за 2024 год общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа ЕАЭС, а также доклад о ходе реализации в 2024 году плана по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

Будут также обсуждены Концепция развития общего рынка лекарств и медицинских изделий в ЕАЭС. В сфере рынка труда, будет обсужден доклад о целесообразности сближения требований о квалификации по наиболее востребованным профессиям на рынке труда ЕАЭС. Также обсудят порядок подтверждения профессиональных квалификаций работников.