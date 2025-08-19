В Геранбое мужчина развел граждан на 100 000 манатов

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Геранбойского районного управления полиции задержан 28-летний И.Алиев, ветеран Отечественной войны, злоупотребивший доверием граждан и мошенническим путем завладевший их денежными средствами.

Как передает Qafqazinfo, И.Алиев мошенническим путем присвоил у около 30 лиц в общей сложности около 100 000 манатов, давая ложные обещания обеспечить потерпевших работой и содействовать с получением пенсии.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда И.Алиев заключен под стражу.