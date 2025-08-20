 Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media01:04 - Сегодня
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский "Карабах" одержал уверенную победу над венгерским "Ференцварошем" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.

Хозяева первыми открыли счёт: на 29-й минуте отличился Барнабаш Варга. Однако после перерыва гости перехватили инициативу — на 50-й минуте Марко Янкович восстановил равновесие. Спустя 17 минут Кевин Медина вывел "Карабах" вперёд, а точку в матче поставил Муса Гурбанлы, поразив ворота соперника на 85-й минуте.

Ответная встреча состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как проигравший продолжит участие в Лиге Европы.

00:55

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Ференцварош" (Венгрия) — "Карабах" забит еще один гол.

На стадионе "Групама Арена" команда из Агдама увеличила свое преимущество в счете до 3:1.

На 85-й минуте отличился Муса Гурбанлы.

00:31

В матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между венгерским "Ференцварошем" и азербайджанским "Карабахом" был забит третий гол.

На стадионе "Групама Арена" команда из Агдама вышла вперёд - 2:1.

На 67-й минуте отличился Кевин Медина.

00:17

Агдамский "Карабах" сравнял счет в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша".

На стадионе "Групама Арена" команда из Агдама восстановила равновесие в счёте — 1:1.

На 50-й минуте отличился Марко Янкович.

00:00

На стадионе "Групама Арена" завершился первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между венгерским "Ференцварошем" и агдамским "Карабахом".

На 29-й минуте матча отличился Барнабаш Варга.

Счет составил 1:0 в пользу венгров.

23:13

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между венгерским "Ференцварошем" и агдамским "Карабахом".

Встреча проходит на стадионе "Групама Арена".

Игру обслуживает португальский рефери ФИФА Жуан Педру да Силва Пинейру.

Поделиться:
1053

Актуально

Футбол

Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Франция назначила нового посла в Азербайджане

В мире

США будут обсуждать с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины

Общество

В Бакинском суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу ...

Футбол

Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Лига чемпионов: «Карабах» сегодня проведет первый матч в плей-офф

Члены семьи Анатолия Банишевского побывали в гостях у клуба «Нефтчи»

Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама» - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

«Сабах» выбыл из Лиги конференций

Сегодня стартует новый сезон в Премьер-лиге Азербайджана

Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама» - ВИДЕО

«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

Последние новости

Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:04

Франция назначила нового посла в Азербайджане

19 / 08 / 2025, 23:40

В Гяндже 15-летний подросток убит сверстником

19 / 08 / 2025, 23:20

Азербайджанские спортсмены завоевали 23 медали на турнире по кикбоксингу в Турции

19 / 08 / 2025, 23:00

Президенты Армении и Ирана обсудили открытие коммуникаций в регионе

19 / 08 / 2025, 22:40

США будут обсуждать с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины

19 / 08 / 2025, 22:20

Хазар Ибрагим: Теперь между Азербайджаном и Арменией есть укрепляющееся доверие

19 / 08 / 2025, 22:00

В Геранбое мужчина развел граждан на 100 000 манатов

19 / 08 / 2025, 21:40

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны

19 / 08 / 2025, 21:20

Очередная группа украинских детей отправлена в Азербайджан на реабилитацию

19 / 08 / 2025, 21:01

В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

19 / 08 / 2025, 20:41

В Бакинском суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Варданяна - ФOTO

19 / 08 / 2025, 20:20

Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

19 / 08 / 2025, 20:02

Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

19 / 08 / 2025, 19:40

Представитель Белого дома поделилась интервью посла Азербайджана в США

19 / 08 / 2025, 19:30

Продлен срок процесса e-перевода учащихся

19 / 08 / 2025, 19:15

Завтра официальные лица НАТО проведут встречу по Украине - СМИ

19 / 08 / 2025, 19:00

Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве

19 / 08 / 2025, 18:50

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

19 / 08 / 2025, 18:35

Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт России и Украины

19 / 08 / 2025, 18:20
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06