Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский "Карабах" одержал уверенную победу над венгерским "Ференцварошем" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.



Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.



Хозяева первыми открыли счёт: на 29-й минуте отличился Барнабаш Варга. Однако после перерыва гости перехватили инициативу — на 50-й минуте Марко Янкович восстановил равновесие. Спустя 17 минут Кевин Медина вывел "Карабах" вперёд, а точку в матче поставил Муса Гурбанлы, поразив ворота соперника на 85-й минуте.



Ответная встреча состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как проигравший продолжит участие в Лиге Европы.

