Представитель Белого дома поделилась интервью посла Азербайджана в США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит на своей странице в сети «X» поделилась интервью посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима изданию Washington Examiner.

В интервью под заголовком «Посол Азербайджана назвал Трампа "настоящим миротворцем" после исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией» Хазар Ибрагим подчеркнул важную роль администрации Трампа в парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

По словам дипломата, с начала второго срока президентства Трампа Баку был уверен, что лидер США добьется положительных сдвигов на Кавказе.

Отметим, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при свидетельстве Президента США Дональда Трампа парафировали мирное соглашение между двумя странами.