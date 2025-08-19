Представитель Белого дома поделилась интервью посла Азербайджана в США
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит на своей странице в сети «X» поделилась интервью посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима изданию Washington Examiner.
В интервью под заголовком «Посол Азербайджана назвал Трампа "настоящим миротворцем" после исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией» Хазар Ибрагим подчеркнул важную роль администрации Трампа в парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
По словам дипломата, с начала второго срока президентства Трампа Баку был уверен, что лидер США добьется положительных сдвигов на Кавказе.
Отметим, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при свидетельстве Президента США Дональда Трампа парафировали мирное соглашение между двумя странами.
Azerbaijani ambassador praises Trump as ‘true peacemaker’ after historic Azerbaijan-Armenia dealhttps://t.co/OEq6OexqKK — Karoline Leavitt (@PressSec) August 19, 2025