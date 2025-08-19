Завтра официальные лица НАТО проведут встречу по Украине - СМИ

Министры обороны НАТО и начальники Генштабов альянса намерены провести телеконференцию по Украине в среду.

Oб этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство утверждает, что участников встречи проинформирует об итогах переговоров на Аляске между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. В консультациях также ожидается участие председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэна Кейна.

Штаб-квартира НАТО и Пентагон пока не подтвердили эту информацию.