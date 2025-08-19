В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Военнослужащий Новой Зеландии предстал перед военным трибуналом и впервые в истории страны дал признательные показания о попытке шпионажа.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

По информации издания, военнослужащий, связанный с ультраправыми группировками, пытался передать данные о военных базах страны иностранному агенту, который оказался полицейский под прикрытием. Имя осужденного и название государства, с которым он пытался сотрудничать, не раскрываются.

Сообщается, что осужденный был задержан еще в 2020 году, когда против него выдвинули 17 обвинений, в том числе в шпионаже. Позже эти обвинения были заменены на попытку шпионажа и получение несанкционированного доступа к компьютерным системам баз. Как пишет газета, подсудимый признал свою вину еще в марте, однако пресса получила возможность рассказать об этом деле только сегодня, когда военный подтвердил показания.

Как пишет газета The New Zealand Herald, это первый случай в Новой Зеландии, когда обвиняемый по делу о шпионаже признал свою вину. До этого власти страны обвиняли человека в сотрудничестве с иностранными спецслужбами лишь в 1975 году, подсудимый был оправдан.