Азербайджан и Саудовская Аравия придают важное значение сотрудничеству в сфере информации - ФОТО

Азербайджан и Королевство Саудовская Аравия придают важное значение расширению сотрудничества во всех сферах, в том числе и в сфере информации.

Связанные с этим вопросы были обсуждены на встрече председателя Правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова и посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамеда Худейра.

Доведя до внимания, что связи между двумя странами вступили на новый этап после визита великого лидера Гейдара Алиева в Саудовскую Аравию в 1994 году, Аслан Асланов сказал: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда придает особое внимание расширению сотрудничества с дружественной страной Саудовская Аравия. В настоящее время принимаются совместные шаги для прогресса в экономической, гуманитарной и туристической сферах».

На встрече с чувством удовлетворения было отмечено развитие арабистики в нашей стране. С чувством признательности были подчеркнуты заслуги видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой, считающейся одной из маститых исследователей арабской литературы в международном масштабе, отмечено, что ее интеллектуальное наследие в современный период играет роль литературно-научного моста между Азербайджаном и арабскими странами.

Было отмечено, что АЗЕРТАДЖ установил тесное партнерство с Новостным агентством (SPA) Саудовской Аравии. Наши агентства постоянно поддерживают друг друга в международных информационных структурах. Агентство SPA в 2013-2016 годах председательствовал во Всемирном конгрессе новостных агентств. А в 2016-2019 годах председательство перешло к АЗЕРТАДЖ. Оба агентства, являющиеся членами Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), за прошедший период смогли еще больше расширить партнерство. В настоящее время АЗЕРТАДЖ член Совета Объединения национальных новостных агентств (UNA) стран-членов Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в городе Джидда. Вопросы усовершенствования деятельности организации, укрепления связей между агентствами были обсуждены в ходе встречи председателя Совета, министра информации Саудовской Аравии Турки Абдуллаха аш-Шабана с Асланом Аслановым в городе Джидда в декабре прошлого года.

Отметив расширение связей между двумя странами в различных сферах, посол Хамад Худейр сказал, что особенно большой прогресс достигнут в туристическом направлении. «Мы совместно работаем для дальнейшего расширения связей в экономической сфере. В ближайшее время будет подписано соглашение по реализации крупного проекта в энергетическом секторе. Мы проводим культурные мероприятия, чтобы наши народа поближе ознакомились друг с другом. Медиа играют большую роль в еще большем сближении наших стран и нам следует эффективно использовать эту возможность», - подчеркнул дипломат.

На встрече посол был проинформирован об АЗЕРТАДЖ, который готовится отметить свое 100-летие. Кроме того, состоялся обмен мнениями по трендам развития современных медиа, оказании информационной поддержки мероприятиям посольства и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.