Рамин Мамедов: Противоречия между светской моделью Азербайджана и религиозными ценностями нет

Между светской моделью государственного управления Азербайджана и религиозно-духовными ценностями нет противоречия, заявил председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, светское государство не отрицает религиозные ценности, а предоставляет правовые механизмы для их защиты. Светскость предполагает осуществление государственного управления на основе права и законности, равенство граждан независимо от религии и вероисповедания, обеспечение свободы вероисповедания. Такая модель создает основу как для уважения к религиозным убеждениям людей, так и для мирного и безопасного сосуществования граждан с разными мировоззрениями в общих правовых рамках.

Р. Мамедов отметил, что свобода вероисповедания, принципы правового государства, светскость и уважение к национально-духовным ценностям дополняют друг друга и укрепляют общественную стабильность и солидарность азербайджанского общества.

Он подчеркнул, что религиозные ценности должны служить человеческому достоинству, милосердию, справедливости, взаимному уважению, общественной солидарности и миру.

Председатель комитета указал, что одним из важных вопросов остается то, на каких ценностях, модели мышления и гражданской ответственности будет формироваться будущее азербайджанское общество. Речь идет о воспитании граждан, осознающих национальную идентичность, самостоятельно мыслящих, верно оценивающих современные вызовы и понимающих ответственность за государственность.

Он напомнил, что молодежная политика всегда занимала особое место в философии государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, и привел его слова, прозвучавшие на I Форуме молодежи в 1996 году.

«Наша молодежь должна воспитываться в национальном духе, на основе наших национально-духовных ценностей», - отмечал Гейдар Алиев.

Как отметил Р. Мамедов, эта политика продолжается Президентом Ильхамом Алиевым с учетом вызовов современности. В выступлении на VIII съезде партии «Ени Азербайджан» глава государства подчеркнул значение идеологической безопасности, назвав образование, знания и патриотизм важными факторами защиты молодежи от чуждых и вредных влияний, и обратил внимание на необходимость сохранения национальных ценностей, традиций и образа жизни.

Основа этого процесса, по его словам, закладывается в семье и системно развивается в образовательных учреждениях. Третьим важным фактором, влияющим на мировоззрение молодежи, он назвал информационное пространство: интернет, социальные сети, цифровые технологии и искусственный интеллект расширяют возможности получения знаний, но одновременно ускоряют распространение различных идеологических влияний.

Р. Мамедов отметил, что обилие информации само по себе не гарантирует формирования верного мировоззрения, поэтому наряду с информационной безопасностью важное значение имеет и безопасность мышления - умение анализировать информацию, распознавать манипуляции, сравнивать разные мнения и принимать решения на основе здравого суждения.

Он добавил, что религиозные знания молодежи должны формироваться на основе здоровых и надежных источников. Важно различать религиозные понятия и суеверия, духовные ценности и радикальные идеи, религиозную веру и манипулятивные призывы, использующие эту веру.

По его словам, иногда создается представление, будто необходимо выбирать между сохранением национальных ценностей и интеграцией в современный мир, однако обязательного выбора между национальной идентичностью и современностью не существует: приверженность национальным ценностям не должна препятствовать открытости научным знаниям, технологическим новшествам и современному мышлению.