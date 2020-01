Билли Айлиш написала и исполнила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде – ФОТО - ВИДЕО

Заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит американская поп-певица Билли Айлиш.

Премьера юбилейной, 25-й по счету серии «бондианы», получившей название «Не время умирать» (No Time To Die), состоится в начале апреля – когда же состоится релиз песни в исполнении Б.Айлиш, не известно, обычно заглавный саундтрек выходит за месяц до официальной премьеры фильма.

«Быть частью этого проекта – это уму непостижимо. «Джеймс Бонд» - самая крутая кинофраншиза из всех. Я все еще в шоке», - делится своими эмоциями Б.Айлиш в социальных сетях.

Отметим, что Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем заглавной песни к фильму об агенте 007 в истории – в прошлом месяце певице исполнилось 18 лет. Она не только исполнила заглавную песню, но и стала одним из ее авторов, написав ее вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

Напомним, что песню к предыдущему фильму о Бонде, вышедшему в 2015 году, написал и исполнил британский певец Сэм Смит – композиция «Writing's on the Wall» в 2016 году получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Билли Айлиш – американская певица и автор песен, ставшая популярной в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США). Благодаря этому достижению Б.Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

В.Ф, Г.Р.