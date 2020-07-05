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Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч

5 Июля, 2020 в 23:33 ~ 1 минута на чтение 212
Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
 
По данным министерства, за последние сутки в Турции выявлено 1148 новых зараженных, скончались еще 19 пациентов с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 205 758, выздоровели 180 680 человек, скончались 5225.
 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
 
Источник: РИА Новости

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