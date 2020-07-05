Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 205 тысяч

По данным министерства, за последние сутки в Турции выявлено 1148 новых зараженных, скончались еще 19 пациентов с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 205 758, выздоровели 180 680 человек, скончались 5225.