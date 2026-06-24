18 000 жертв и 400 000 манатов: Осуждён брат тиктокера «Зевса»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гусейна Гулиева, руководившего мошеннической платформой Farmaniya.com.

Как сообщает Qafqazinfo, на заключительном заседании суда был оглашен приговор.

Суд полностью оправдал подсудимого по наиболее тяжкой статье обвинения — 193-1.3.2 Уголовного кодекса АР (легализация имущества, полученного преступным путем). В итоге Г. Гулиев был признан виновным в повторном мошенничестве и организации азартных игр. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Примечательно, что на предыдущих слушаниях государственный обвинитель запрашивал для подсудимого значительно более суровое наказание — 10 лет лишения свободы.

19-летний Гусейн Гулиев привлекал пользователей обещаниями высокой и гарантированной доходности от инвестиций. На уловку мошенника попались и зарегистрировались на сайте более 18 тысяч человек.

В общей сложности злоумышленник обманным путем завладел денежными средствами граждан на сумму около 400 тысяч манатов.

Гулиев был задержан зимой прошлого года в ходе спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД).

Напомним, что осужденный является родным братом Руслана Гулиева, более известного в социальных сетях под псевдонимом "Зевс".