ЧМ-2026: Швейцария обыграла Канаду в Ванкувере и вышла в 1/8 финала

Сборная Швейцарии обыграла Канаду в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Матч в Ванкувере завершился со счётом 2:1 в пользу швейцарцев.

Первый тайм прошёл без голов, однако после перерыва Швейцария быстро вышла вперёд: на 46-й минуте отличился Рубен Варгас, а на 57-й минуте Йохан Манзамби удвоил преимущество своей команды.

На 76-й минуте Промис Дэвид сократил отставание Канады, но сравнять счёт хозяева турнира не смогли.

Швейцария набрала семь очков и заняла первое место в группе B, напрямую выйдя в плей-офф.

Канада завершила групповой этап с четырьмя очками. Её дальнейшая судьба в турнире решится после матча Боснии и Герцеговины с Катаром.