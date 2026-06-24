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Золото резко подешевело

First News Media20:00 - Сегодня
Золото резко подешевело

Во вторник цена золота впервые в 2026 году опустилась ниже уровня 4000 долларов за унцию, составив 3972 доллара за 31,1 грамма с чистотой 999,9, что на 3,37% ниже предыдущих значений.

Текущие котировки золота являются минимальными за последние более семи месяцев, начиная с 7 ноября 2025 года.

При нынешних ценах стоимость золота в Саудовской Аравии для грамма 21 карат (чистота 875) составляет 419 риалов до учета стоимости изготовления и НДС. Этот вид золота продается в виде ювелирных изделий и слитков. Цена золота 18 карат (чистота 750) снизилась до 359 риалов за грамм без учета дополнительных сборов.

Падение цен на золото совпало с ростом доллара США до максимума за 13 месяцев. Между курсом доллара и ценой золота существует обратная зависимость: при укреплении доллара золото дешевеет.

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