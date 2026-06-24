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Мид: решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления мид Франции

First News Media18:30 - Сегодня
Мид: решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления мид Франции

Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные ответы министерства иностранных дел Франции, опубликованные 23 июня на интернет-странице парламента в ответ на вопросы членов Национального собрания Франции по таким вопросам, как поддержка армян, «переселенных из Нагорного Карабаха», «судьба армянских заключенных и их освобождение», «армянское религиозное и культурное наследие», «права человека в азербайджано-армянском мирном процессе», а также «права человека в Азербайджане».

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя ответы французского внешнеполитического ведомства.

По его словам, ответы французской стороны являются очередным проявлением предвзятого подхода Парижа к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«В ответах подробно рассматриваются вопросы безопасности Армении, "армян Нагорного Карабаха" и "лиц армянского происхождения, содержащихся под стражей в Азербайджане". Однако вызывает сожаление отсутствие упоминаний о почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией, масштабных разрушениях, более чем миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, судьбе пропавших без вести и минной угрозе со стороны Армении», — отметил Гаджизаде.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления о поддержке мирного процесса, Франция акцентирует внимание на военном сотрудничестве с Арменией и поддержке миссии EUMA, что свидетельствует об отсутствии нейтралитета.

«Расширение военного сотрудничества с Арменией, поставки вооружений и демонстрация односторонней политической позиции не способствуют миру. Напротив, такие шаги подпитывают реваншистские настроения и наносят ущерб процессу нормализации», — заявил представитель МИД.

Комментируя заявления об «армянских военнопленных и задержанных лицах», Айхан Гаджизаде отметил, что подобные утверждения полностью противоречат действительности.

«Попытки политизировать этот вопрос и ставить под сомнение решения суда являются неприемлемыми. Лица армянского происхождения, содержащиеся под стражей в Азербайджане, привлечены к ответственности за конкретные преступления в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Лидеры сепаратистов и другие лица армянского происхождения, которых на протяжении почти 30 лет поддерживали Армения и Франция, были осуждены за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления и отбывают наказание», — подчеркнул он.

Представитель МИД также заявил, что Франции, игнорирующей факты уничтожения азербайджанского культурного наследия в Армении и на ранее оккупированных территориях, разрушения мечетей и актов вандализма, неуместно комментировать вопросы «армянского культурного и религиозного наследия».

«Вызывает удивление, что Франция, известная многочисленными случаями коррупции среди политиков, полицейским насилием, жестким разгоном протестов, давлением на журналистов, нарушениями прав мигрантов и религиозной дискриминацией, а также событиями в своих заморских территориях, включая Новую Каледонию, пытается поучать Азербайджан вопросам прав человека.

Ответы французского МИД вновь демонстрируют, что Парижу по-прежнему сложно принять новые реалии региона. Вместо того чтобы способствовать укреплению мира на Южном Кавказе, Франция продолжает придерживаться устаревших и односторонних политических подходов. Это наносит серьезный ущерб как ее авторитету в регионе, так и имиджу надежного партнера», — заключил Айхан Гаджизаде.

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