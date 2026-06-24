Трамп поставил ультиматум Конгрессу

Президент США Дональд Трамп отменил запланированное подписание законопроекта о жилищном строительстве и пресс‑конференцию, сославшись на то, что Конгресс не одобрил его инициативу по предотвращению фальсификаций на выборах.

«Сегодняшняя пресс‑конференция по жилищному строительству и подписание отменены до тех пор, пока мы не примем крайне необходимый законопроект “О спасении Америки”, что я считаю вопросом национальной безопасности», — написал он в Truth Social.

Документ, на котором Трамп настаивает, предусматривает усиление надзора и меры против фальсификаций. В феврале его поддержала Палата представителей, однако Сенат пока не дал согласия.