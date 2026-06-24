Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со счетов клиентов

24 июня 2026 года у части клиентов банков, входящих в систему Azericard, были зафиксированы повторные списания средств со счетов.

Как сообщили в Центральном банке Азербайджана, данный инцидент не связан с кибератакой или мошенничеством и произошёл по техническим причинам.

В регуляторе подчеркнули, что стабильность, бесперебойность и надёжность платёжных систем Центрального банка, а также информационной инфраструктуры процессинговых центров и коммерческих банков в стране не нарушены.

Отмечается, что техническая неполадка уже устранена соответствующими службами.

Гражданам рекомендуют ориентироваться только на официальные источники информации.

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