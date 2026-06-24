 Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со счетов клиентов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со счетов клиентов

First News Media20:30 - Сегодня
Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со счетов клиентов

24 июня 2026 года у части клиентов банков, входящих в систему Azericard, были зафиксированы повторные списания средств со счетов.

Как сообщили в Центральном банке Азербайджана, данный инцидент не связан с кибератакой или мошенничеством и произошёл по техническим причинам.

В регуляторе подчеркнули, что стабильность, бесперебойность и надёжность платёжных систем Центрального банка, а также информационной инфраструктуры процессинговых центров и коммерческих банков в стране не нарушены.

Отмечается, что техническая неполадка уже устранена соответствующими службами.

Гражданам рекомендуют ориентироваться только на официальные источники информации.

Читайте по теме: 

Стала известна причина технических проблем с картами ряда азербайджанских банков

В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с карт-операциями

Поделиться:
818

Актуально

Экономика

Цена азербайджанской нефти упала ниже $74 - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со ...

Политика

Мид: решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления мид Франции

Политика

Глава МИД Азербайджана отбыл в Польшу на конференцию по восстановлению Украины - ...

Экономика

Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со счетов клиентов

Золото резко подешевело

Цена азербайджанской нефти упала ниже $74 - ОБНОВЛЕНО

Вюсал Гурбанов: «Ведётся работа над изменениями в правилах обязательного страхования»

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

ССО Украины уничтожили железнодорожный мост в Крыму - ВИДЕО

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

AZAL отменил рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Помощник Президента: Цель заключается в увеличении не просто объема производства, а производительности и качества

Последние новости

Зеленский: В Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине

Сегодня, 22:00

Сахиба Гафарова провела обсуждения с Мохаммадом Багером Галибафом - ФОТО

Сегодня, 21:40

Трамп поставил ультиматум Конгрессу

Сегодня, 21:20

Эта абитуриентка показала максимальный результат — 700 баллов

Сегодня, 21:00

Обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

Сегодня, 20:40

Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со счетов клиентов

Сегодня, 20:30

18 000 жертв и 400 000 манатов: Осуждён брат тиктокера «Зевса»

Сегодня, 20:20

На Бакинском бульваре состоялись открытые тренировки бойцов UFC - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:05

Золото резко подешевело

Сегодня, 20:00

Илькин Исмайылов освобождён от должности

Сегодня, 19:45

В Сумгайыте столкнулись грузовые автомобили - ВИДЕО

Сегодня, 19:40

TƏBİB ответил на обвинения Фархада Мехтиева в связи со смертью его дочери

Сегодня, 19:30

В Баку задержан мужчина, который разбивал свой телефон об автомобили и требовал деньги - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем - ФОТО

Сегодня, 19:00

Экстремальная жара парализует железнодорожное движение в Бельгии

Сегодня, 18:45

Мид: решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления мид Франции

Сегодня, 18:30

Украина ударила по второму за неделю центру космической связи России

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Парламента Ирана

Сегодня, 17:58

Цена азербайджанской нефти упала ниже $74 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:52

Трамп анонсировал отправку американских инспекторов в Иран

Сегодня, 17:45
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02