Центробанк выступил с заявлением по вопросу повторного списания средств со счетов клиентов
24 июня 2026 года у части клиентов банков, входящих в систему Azericard, были зафиксированы повторные списания средств со счетов.
Как сообщили в Центральном банке Азербайджана, данный инцидент не связан с кибератакой или мошенничеством и произошёл по техническим причинам.
В регуляторе подчеркнули, что стабильность, бесперебойность и надёжность платёжных систем Центрального банка, а также информационной инфраструктуры процессинговых центров и коммерческих банков в стране не нарушены.
Отмечается, что техническая неполадка уже устранена соответствующими службами.
Гражданам рекомендуют ориентироваться только на официальные источники информации.
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