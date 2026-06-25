Участники конференции «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы» направили обращение в Конгресс США

Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы», состоявшейся в Конгрессе США, направили обращение членам Конгресса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении подчеркивается важность беспристрастного, последовательного и недискриминационного применения норм и принципов международного права.

Авторы документа, в частности, призвали обеспечить право западных азербайджанцев на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои родные земли. Участники конференции выразили свои ожидания относительно того, что международное сообщество поддержит возвращение западных азербайджанцев к родным очагам, окажет помощь в восстановлении их прав собственности и защите культурного наследия. В обращении отмечается, что право на возвращение является одним из фундаментальных принципов международного права и обеспечение этого права должно осуществляться вне селективных подходов.

В документе члены Конгресса США призываются обратить серьезное внимание на проблемы, с которыми столкнулись западные азербайджанцы, и на озвученные факты, связанные с их мнением о праве на возвращение. Членов Конгресса попросили организовать слушания, брифинги и консультации по этому вопросу, поощрять прямой диалог с соответствующими общинами и поддержать последовательное применение принципов прав человека.

В обращении также затронуты вопросы, связанные с правами сикхской общины, а также с правом на самоопределение народов Арубы, Кюрасао, Сен-Мартена, Синт-Эстатиуса и Сабы. Участники конференции подчеркнули важность обеспечения прав этих общин на сохранение своей религиозной, культурной и языковой идентичности, а также на свободное выражение своей позиции относительно своего политического и конституционного будущего.

Наряду с этим, содержится призыв к беспристрастному и всестороннему расследованию заявлений о дискриминации, давлении, ограничении фундаментальных свобод и транснациональных репрессиях со стороны правительства Индии в отношении представителей сикхской общины.

Участники конференции, попросив вынести поднятые в обращении вопросы на обсуждение в Конгрессе США, призвали к усилению международной поддержки, особенно в направлении обеспечения права западных азербайджанцев на возвращение. Они заявили, что ожидают ответа и поддержки со стороны членов Конгресса по этим вопросам.