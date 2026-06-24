В Баку водитель чудом избежал столкновения с детьми на велосипедах - ВИДЕО

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку видеорегистратор автомобиля зафиксировал опасный момент.

Как сообщает BAKU.WS, в распространённых в соцсетях видеокадрах видно, как на узкой дворовой улице перед движущимся легковым автомобилем внезапно появляются маленькие дети на велосипеде. Дети быстро выезжают из-за поворота и направляются прямо навстречу транспортному средству.

К счастью, внимательность водителя и своевременное нажатие на тормоз позволили полностью остановить автомобиль и предотвратить серьёзную трагедию.