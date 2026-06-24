Медведев заявил о поддержке Арменией влияния НАТО в регионе

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Армению в поддержке НАТО и в целом Запада в регионе.

Как передают армянские СМИ, об этом он заявил, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Медведева, НАТО после распада СССР использовало постсоветские страны в качестве тарана против России.

«Россия на своем опыте усвоила это после распада СССР, ну и того временного, как оказалось, потепления в отношениях с Западом. В тот период под прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилось к нашим границам. В качестве тарана альянс использовал режимы-марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 14-м году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией», - отметил он.