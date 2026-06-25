ЧМ-2026: Босния и Герцеговина обыграла Катар, но осталась третьей в групп

Сборная Боснии и Герцеговины победила Катар в заключительном матче группы B чемпионата мира-2026.

Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и завершилась со счётом 3:1.

Боснийцы открыли счёт на 29-й минуте — отличился Керим-Сэм Алайбегович. Через пять минут защитник Катара Султан Аль-Браке срезал мяч в свои ворота, увеличив преимущество соперника. Незадолго до перерыва Хасан Аль-Хайдос сократил отставание, однако на 81-й минуте Эрмин Махмич установил окончательный счёт.

Несмотря на победу, Босния и Герцеговина набрала четыре очка и заняла третье место в группе. По разнице мячей команда уступила Канаде, которая также завершила групповой этап с четырьмя очками.

Боснийцы сохраняют шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места в группах.

Сборная Катара с одним очком финишировала последней в группе B и завершила выступление на турнире.

Напрямую в плей-офф из группы B вышли Швейцария и Канада.