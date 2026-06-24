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На Бакинском бульваре состоялись открытые тренировки бойцов UFC - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова20:05 - Сегодня
На Бакинском бульваре состоялись открытые тренировки бойцов UFC - ФОТО - ВИДЕО

На Бакинском бульваре состоялись открытые тренировки бойцов UFC. 

Как сообщает корреспондент 1news.az, любители смешанных единоборств заполнили фан-зону задолго до начала официального мероприятия, чтобы поприветствовать звездных участников турнира «UFC Fight Night Baku».

Первым на сцену вышел азербайджанский боец полусредней весовой категории Фарман Гасанов, который продемонстрировал свои навыки на большой сцене.

Вторым перед публикой предстал мексиканский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе, Мануэль Торрес, также показавший свои технические навыки и преимущества.

Затем на сцену пожаловал азербайджанский боец легкой весовой категории UFC Назим Садыхов. Фанаты встретили спортсмена с огромным воодушевлением.

Четвертым на сцену вышел азербайджанский боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев. Спортсмен продемонстрировал свои боевые навыки, которые были восторженно встречены фанатами.
Последним перед зрителями появился российский боец смешанных единоборств средней весовой категории UFC Шарабуддин Магомедов.

В завершение мероприятия на сцене появились звездные гости турнира UFC Fight Night — известные бойцы Лерон Мерфи и Арнольд Аллен. Для многочисленных болельщиков была организована автограф-сессия.
Отметим, что турнир UFC в Баку состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.


 

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