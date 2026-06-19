 Норвегия вводит запреты на применение ИИ в образовательных учреждениях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Норвегия вводит запреты на применение ИИ в образовательных учреждениях

First News Media23:40 - Сегодня
Норвегия вводит запреты на применение ИИ в образовательных учреждениях

Правительство Норвегии вводит почти полный запрет на использование искусственного интеллекта учениками начальной школы и ограничивает его применение в средних классах.

Решение направлено на предотвращение негативного влияния технологий на образование.

Согласно постановлении правительства, школьники с 1‑го по 7‑й класс (6–13 лет) не должны использовать ИИ в обучении. В 8–10‑х классах (14–16 лет) допускается ограниченное применение под контролем учителей.

«Некритичное использование генеративного ИИ увеличивает риск пропуска важных этапов обучения. Результаты и навыки школьников снижаются, и мы принимаем меры, чтобы изменить ситуацию. Именно поэтому вводим чёткие рекомендации», — заявил премьер‑министр Йонас Гар Стёре.

Для работы с ИИ педагогам потребуется специальная компетенция, за которой будет следить Норвежский директорат образования. Ограничений для старшеклассников не будет: власти считают, что они должны научиться правильно использовать технологии для дальнейшего обучения и работы.

Поделиться:
219

Актуально

Мнение

Стратегический взгляд на будущее: Азербайджан укрепляет статус центра крупных ...

Спорт

Азербайджанские волейболистки обыграли Израиль

В мире

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение

Экономика

В Ходжалы спустя 34 года впервые заготовлен кокон шелкопряда - ФОТО - ВИДЕО

В мире

Норвегия вводит запреты на применение ИИ в образовательных учреждениях

Президент Польши лишил Зеленского высшей государственной награды страны

В метро Стамбула поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие - ВИДЕО

Вьетнам обновил правила въезда для туристов

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

«Человек-паук» из Йемена погиб при восхождении на вулканический кратер - ВИДЕО

Зеленский подписал закон об исключении русского языка из списка защищённых языков в Украине

США объявили о заключении мирного соглашения с Ираном, Тегеран пока не подтвердил

Трамп заявил, что после окончания конфликта с Ираном займется Украиной

Последние новости

Три азербайджанских боксёра пробились в полуфинал Кубка мира

Сегодня, 23:45

Норвегия вводит запреты на применение ИИ в образовательных учреждениях

Сегодня, 23:40

Президент Польши лишил Зеленского высшей государственной награды страны

Сегодня, 23:23

В метро Стамбула поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие - ВИДЕО

Сегодня, 23:00

Вьетнам обновил правила въезда для туристов

Сегодня, 22:40

Азербайджанские волейболистки обыграли Израиль

Сегодня, 22:20

Президент Аргентины назвал ложную информацию о смерти отца Месси чудовищной

Сегодня, 22:00

35-летняя звезда «Клюквенного щербета» умерла от укуса обезьяны?

Сегодня, 21:49

В Дюбенди на берегу моря скопились нефтяные остатки - Ведутся работы по устранению - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

Зеленский дал неделю Лукашенко

Сегодня, 21:20

Мэр Москвы сообщил о 76 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Сегодня, 21:00

Ещё один человек стал жертвой «танцующего врача» Dr. Гюлю - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Анар Исрафилов покинул должность

Сегодня, 20:20

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение

Сегодня, 20:00

В Ходжалы спустя 34 года впервые заготовлен кокон шелкопряда - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Иран опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

43-летняя Энн Хэтэуэй снова станет мамой - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Азербайджанский боец подписал контракт с UFC и выступит на бакинских боях

Сегодня, 19:00

В Ливане при атаках Израиля погибли 47 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Парадокс экзаменов: Сотни азербайджанских отличников набрали менее 200 баллов, а троечник - более 500

Сегодня, 18:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02