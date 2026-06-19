Норвегия вводит запреты на применение ИИ в образовательных учреждениях

Правительство Норвегии вводит почти полный запрет на использование искусственного интеллекта учениками начальной школы и ограничивает его применение в средних классах.

Решение направлено на предотвращение негативного влияния технологий на образование.

Согласно постановлении правительства, школьники с 1‑го по 7‑й класс (6–13 лет) не должны использовать ИИ в обучении. В 8–10‑х классах (14–16 лет) допускается ограниченное применение под контролем учителей.

«Некритичное использование генеративного ИИ увеличивает риск пропуска важных этапов обучения. Результаты и навыки школьников снижаются, и мы принимаем меры, чтобы изменить ситуацию. Именно поэтому вводим чёткие рекомендации», — заявил премьер‑министр Йонас Гар Стёре.

Для работы с ИИ педагогам потребуется специальная компетенция, за которой будет следить Норвежский директорат образования. Ограничений для старшеклассников не будет: власти считают, что они должны научиться правильно использовать технологии для дальнейшего обучения и работы.