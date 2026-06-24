Зеленский: В Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине

В Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, неизвестно, были ли эти системы демонтированы. Белорусские власти эту информацию пока не комментировали.

«Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады», — сказал украинский лидер.

Белорусское издание «Флагшток» также сообщает, что последние три дня российские дроны не летали над белорусско-украинской границей. Журналисты предположили, что Беларусь могла отключить ретрансляторы на границе после ультиматума Владимира Зеленского.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси размещены минимум четыре ретранслятора для корректировки огня по Украине. Он дал белорусским властям неделю на отключение техники, в противном случае он пригрозил уничтожить ее.